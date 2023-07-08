FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Alexander Djiku'nun temsilcisi İstanbul'da!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlierde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku'nun temsilcisinin İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Son olarak Strasbourg forması giyen Djiku, Fransa'da dünyaya geldi. Gana asıllı yıldız futbolcu, kariyerinde Bastia, Caen ve Strasbourg gibi takımlarda forma giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...