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Zenit - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katılacağı hazırlık turnuvasının ilk maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:40
Zenit - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı saat kaçta?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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