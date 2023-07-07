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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Dünya yıldızlarıyla görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesi konumundaki Leandro Paredes'e kanca attı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 20:05
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Transferde büyük oynayan sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da şampiyonluğa ulaşacak kadronun kurulması için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

İlk olarak gözünü hücum hattına çeviren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, eksik bölgeleri nokta atışı isimlerle güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Samandıra'da hummalı bir çalışma içinde olan İsmail Kartal, takviye istediği mevkileri yönetime rapor olarak sundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Arda Güler'in Real Madrid'e satışıyla önemli bir geliri kasaya koyan sarı-lacivertliler, transferde bombaları patlatacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, önemli isimlerin kadroya katılacağını ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Deneyimli hoca, "Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız." sözlerini sarf etmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın listesindeki isme kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

PAREDES SÜRPRİZİ!
Operasyonu titizlikle yürüten Fenerbahçe, uzun süredir sarı-kırmızılıların peşinde olduğu Leandro Paredes'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün todofichajes'den derlediği habere göre; PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için büyük bir transfer yarışı olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Söz konusu haberde; Paredes'in transfer olacağı takımın orta sahasına büyük katkı sağlayabileceğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Paredes, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada görev alan Arjantinli oyuncu, 1 gol kaydetti.

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