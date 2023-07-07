TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paredes bombası! Galatasaray'a dev çalım

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Transferde büyük oynayan sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da şampiyonluğa ulaşacak kadronun kurulması için düğmeye basıldı.
Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.
İlk olarak gözünü hücum hattına çeviren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yaptı.
Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, eksik bölgeleri nokta atışı isimlerle güçlendirmek istiyor.
Samandıra'da hummalı bir çalışma içinde olan İsmail Kartal, takviye istediği mevkileri yönetime rapor olarak sundu.
Arda Güler'in Real Madrid'e satışıyla önemli bir geliri kasaya koyan sarı-lacivertliler, transferde bombaları patlatacak.
Transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, önemli isimlerin kadroya katılacağını ifade etmişti.
Deneyimli hoca, "Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin.
Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız." sözlerini sarf etmişti.
Arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.
Orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın listesindeki isme kanca attı.
PAREDES SÜRPRİZİ!
Operasyonu titizlikle yürüten Fenerbahçe, uzun süredir sarı-kırmızılıların peşinde olduğu Leandro Paredes'in peşine düştü.
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün todofichajes'den derlediği habere göre; PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için büyük bir transfer yarışı olduğu ifade edildi.
Söz konusu haberde; Paredes'in transfer olacağı takımın orta sahasına büyük katkı sağlayabileceğinin altı çizildi.
PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Paredes, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdi.
İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada görev alan Arjantinli oyuncu, 1 gol kaydetti.