Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Genç yıldızın bonservisinin kalan %20'sini bazı anlaşmalar karşılığında Fenerbahçe'ye verdiklerini hatırlatan Akdaş. "Arda için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro daha alacaktık. Ozaman bu paranın karşılığı 45 milyon TL idi. Hepsini alamadık paranın... Şimdi kur farkı da oldu. Bunu yanı sıra 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ancak bu paranın da az bir miktarı kasamıza girdi" ifadelerine yer verdi.