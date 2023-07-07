Haberler Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'e resmen transfer oldu. Yaşanan bu transfer gelişmesi büyük yankı uyandırırken transferin ardından ise gündemi sarsacak bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 11:11
Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler, geride kalan sezon büyük alkış topladı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Genç yıldız sahada gösterdiği performansla futbol dünyası tarafından büyük beğeni topladı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Arda Güler, sarı lacivertlilerde geride kalan sezon Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Ayrıca Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar ezeli rakip Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermesinde kilit isimlerden oldu.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Futbolcu bu başarılı sezonun ardından Avrupa'dan pek çok takımın transfer radarına girdi.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu haline gelirken, futbolcuyla ilgili transfer düğümü kısa süre önce çözüldü.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Son olarak İspanya'da ezeli rakipler olan Barcelona ve Real Madrid futbolcuyu büyük bir ısrarla transfer etmek istemişlerdi.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Genç yeteneğin tercihi ise Real Madrid oldu.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

18 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid'e transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Futbolcunun transferine dair detaylar ise gün yüzüne çıktı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Yapılan KAP açıklamasında Arda Güler'in, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro karşılığında transfer olduğu belirtildi.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Fenerbahçe buna ek olarak yaptığı açıklamada, "Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi. Arda Güler'in transferine dair bu açıklamalar yapılırken son olarak gündemi sarsacak flaş açıklama Gençlerbirliği'nden geldi.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Sabah'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, kendi altyapılarında yetişen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacaklarını söyledi.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Genç yıldızın bonservisinin kalan %20'sini bazı anlaşmalar karşılığında Fenerbahçe'ye verdiklerini hatırlatan Akdaş. "Arda için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro daha alacaktık. Ozaman bu paranın karşılığı 45 milyon TL idi. Hepsini alamadık paranın... Şimdi kur farkı da oldu. Bunu yanı sıra 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ancak bu paranın da az bir miktarı kasamıza girdi" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! Seyahatsever projesi 10 Temmuz'da başlıyor
F.Bahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş
G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay'dan geleceği hakkında flaş karar!
F.Bahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş
2023 MTV'den deprem bölgesi muaf mı?
Seyahatsever Projesi nedir, nasıl başvurulur?
Aile Destek Ödemeleri bu ay son mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! 11:07
Galatasaray Turgay Şeren'i andı! Galatasaray Turgay Şeren'i andı! 10:44
F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! 10:40
Yıldız golcü transferinde G.Saray'a yeşil ışık! Yıldız golcü transferinde G.Saray'a yeşil ışık! 10:36
G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! 10:04
Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." 09:39
Daha Eski
BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? 09:28
Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü 09:16
Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! 09:16
İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? 09:15
Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? 09:08
İkinci rakip Strasbourg oldu İkinci rakip Strasbourg oldu 07:24