Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'e resmen transfer oldu. Yaşanan bu transfer gelişmesi büyük yankı uyandırırken transferin ardından ise gündemi sarsacak bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 11:08Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 11:11
Fenerbahçe buna ek olarak yaptığı açıklamada, "Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.
Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi. Arda Güler'in transferine dair bu açıklamalar yapılırken son olarak gündemi sarsacak flaş açıklama Gençlerbirliği'nden geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, kendi altyapılarında yetişen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacaklarını söyledi.
Genç yıldızın bonservisinin kalan %20'sini bazı anlaşmalar karşılığında Fenerbahçe'ye verdiklerini hatırlatan Akdaş. "Arda için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro daha alacaktık. Ozaman bu paranın karşılığı 45 milyon TL idi. Hepsini alamadık paranın... Şimdi kur farkı da oldu. Bunu yanı sıra 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ancak bu paranın da az bir miktarı kasamıza girdi" ifadelerine yer verdi.