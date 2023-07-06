Fenerbahçe'ye üç dünya yıldızı gelecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü basın toplantısında taraftarlara müjdeyi verdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "stoper, orta saha ve forvet bölgesine takviye yapacağız" demesinin ardından kadroya çok önemli isimleri katacaklarını belirten Başkan Ali Koç, "Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini daha çok arttıracak, belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklandık" ifadelerini kullandı.

Öncelığı iki bölgeye verdiklerinin altını çizen Fenerbehçe başkanı, "Bu sene biraz daha bonkör olacağız, kadromuzu dünya çapında isimlerle güçlendireceğiz 2 bölgeyi halledersek, diğerleri için zaman kazanacağız. Ağustos ayı içinde daha iyi imkanlar doğacaktır. Michy Batshuayi için geçen yıl 12 milyon euro istediler. 1.5 ay sonra 3,5 milyon euroya aldık. Bu sene hayal ettiğimiz yıldız transferlerini yapacağız. Hocanın istemediği oyuncuları göndermek de çok önemli" şeklinde konuştu.