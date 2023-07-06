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Fenerbahçe günü çift antrenmanla geçirdi

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 21:16
Fenerbahçe günü çift antrenmanla geçirdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular 2 gruba ayrıldı.

Sezon açılışından beri takımda yer alan oyuncuların bulunduğu grup, termografi ve vücut kitle analizi ile Yo-Yo testine tabi tutuldu. Milli takımlara gittiği için çalışmalara daha geç katılan oyuncuların yer aldığı diğer grup ise aerobik çalışmalarıyla idmana başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan pas ve sonrasındaki dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Akşam antrenmanı ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

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