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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler resmen Real Madrid'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerden ayrılan Arda Güler İspanyol devi Real Madrid ile resmen anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 16:11
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler resmen Real Madrid'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe son olarak Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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