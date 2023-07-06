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3. İsmail Kartal dönemi başladı

F.Bahçe’de dün üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Telefon gelince heyecandan uyuyamadım. Şampiyon olmak istiyoruz. Tüm kupalara talibiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
3. İsmail Kartal dönemi başladı

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal için dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ali Koç da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Telefon gelince heyecandan uyuyamadım" dedi.

5 YILDIZLI FORMAYLA ÇIKACAĞIZ

Başkan Ali Koç, yeni sezonda maçlara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını yineledi ve "Başvurumuz iki seneyi geçti. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız" dedi.

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