Haberler Fenerbahçe Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MAÇI - Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Rusya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Zenit, Kızılyıldız, Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:51
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
GALATASARAY HULL CİTY CANLI İZLE|| TV 8 canlı izle ekranı ile Galatasaray Hull City maçı TEK PARÇA CANLI izle
İstek şarkı cinayetinde karar çıktı! İşte Onur Şener'in katillerine verilen ceza
Erden Timur'dan Rashica çıkarması!
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İranlı yıldızdan flaş F.Bahçe itirafı!
İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İşte memur emeklisi maaşları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Kabak'tan Kim Min Jae için övgü dolu sözler! Ozan Kabak'tan Kim Min Jae için övgü dolu sözler! 16:29
GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? 16:27
İranlı yıldızdan flaş F.Bahçe itirafı! İranlı yıldızdan flaş F.Bahçe itirafı! 16:02
G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? 15:31
İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI 15:28
Erol Bulut’tan flaş transfer! Erol Bulut’tan flaş transfer! 14:47
Daha Eski
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor! Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor! 14:44
Hatayspor Trendyol Yemek ile sahalara dönüyor Hatayspor Trendyol Yemek ile sahalara dönüyor 14:42
Dzeko F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Dzeko F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! 14:32
Mason Mount resmen M. United'da! Mason Mount resmen M. United'da! 13:21
İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? 13:03
Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! 13:02