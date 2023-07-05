TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.
İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde en önemli hedef şampiyonluk.
İsmail Kartal da imza töreninde yaptığı açıklamada önemli oyuncuların kadroya katılacağını ifade etti.
Şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe, yerli olarak A Milli golcü Umut Nayir ile büyük oranda anlaştı.
Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya'dan üst üste hamleler gelecek.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan isimler de büyük önem taşıyor.
Veda edilecek isimlerin belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.
ARDA GÜLER AYRILIYOR!
Fenerbahçe'de camianın gözbebeği Arda Güler'in takımdan ayrılması kesinleşti.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, genç yıldızın Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini açıkladı.
18 yaşındaki oyuncu transferdeki tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı.
Fenerbahçe'nin kasasını bu transferden 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro başarıya bağlı bonus girecek.
Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'den gelen kaynağı çok iyi kullanmak istiyor.
Yıldız futbolcularla görüşme halinde olan Kanarya, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ bek mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı.
MERT MÜLDÜR BOMBASI!
Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Sassuolo'dan ayrılması beklenen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlanıyor.
Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Kanarya, transferde mutlu sona çok yaklaştı.
Sassuolo yönetimiyle temasa geçen Mert Müldür, takımdan ayrılma isteğini iletti.
BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU!
İtalyan ekibine veda edecek olan Mert Müldür'ün bonservis bedeli belli oldu.
Çizme basınında yer alan habere göre; Sassuolo, yıldız savunmacı için 5 milyon euro bonservis beklentisi içinde.
Sağ bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.