Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer bombaları üst üste patlıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan sarı-lacivertlilerde gözler savunma hattına çevrildi. Bir süredir arayışlarına devam eden Kanarya, A Milli yıldız Mert Müldür'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki 24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 21:12
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde en önemli hedef şampiyonluk.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

İsmail Kartal da imza töreninde yaptığı açıklamada önemli oyuncuların kadroya katılacağını ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe, yerli olarak A Milli golcü Umut Nayir ile büyük oranda anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya'dan üst üste hamleler gelecek.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan isimler de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Veda edilecek isimlerin belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

ARDA GÜLER AYRILIYOR!
Fenerbahçe'de camianın gözbebeği Arda Güler'in takımdan ayrılması kesinleşti.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, genç yıldızın Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

18 yaşındaki oyuncu transferdeki tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin kasasını bu transferden 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro başarıya bağlı bonus girecek.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'den gelen kaynağı çok iyi kullanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Yıldız futbolcularla görüşme halinde olan Kanarya, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ bek mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

MERT MÜLDÜR BOMBASI!
Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Sassuolo'dan ayrılması beklenen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Kanarya, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Sassuolo yönetimiyle temasa geçen Mert Müldür, takımdan ayrılma isteğini iletti.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU!
İtalyan ekibine veda edecek olan Mert Müldür'ün bonservis bedeli belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Çizme basınında yer alan habere göre; Sassuolo, yıldız savunmacı için 5 milyon euro bonservis beklentisi içinde.

TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Sağ bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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