TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
İsmail Kartal'ı takımın başına getiren sarı-lacivertli kurmaylar, rotayı transfere çevirdi.
26 yaşındaki kanat oyuncusu 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kent son olarak Rangers'te forma giydi.
Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise Edin Dzeko oldu.
Sarı-lacivertli ekip Boşnak golcü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız isim bu süre içerisinde Kanarya'dan 8.4 milyon euro kazanacak.
Edin Dzeko transferi Avrupa'da büyük ses getiren Fenerbahçe kulübü şimdi de Philippe Coutinho'yu bitirmeye yakın.
Sarı-lacivertli takım geçen hafta, Aston Villa'nın kadroda düşünmediği Brezilyalı sol kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme önermişti.
31 yaşındaki tecrübe abidesi, başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülke kulübünden ciddi teklif aldı.
Ancak süper yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.
Villa'nın hocası Emery de 2026'ya kadar sözleşmesi olan Coutinho'yu göndermek istiyor.
İngiliz basınından derlediği haberde, 1.72 boyundaki sambacının Fenerbahçe'ye gideceğini öne sürüyor.
Yıldız oyuncu geçmişte Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern gibi dev takımlarda forma giydi.