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TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte sarı-lacivertlilerin yeni 10 numarası... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

26 yaşındaki kanat oyuncusu 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Kent son olarak Rangers'te forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise Edin Dzeko oldu.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Sarı-lacivertli ekip Boşnak golcü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Yıldız isim bu süre içerisinde Kanarya'dan 8.4 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Edin Dzeko transferi Avrupa'da büyük ses getiren Fenerbahçe kulübü şimdi de Philippe Coutinho'yu bitirmeye yakın.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Sarı-lacivertli takım geçen hafta, Aston Villa'nın kadroda düşünmediği Brezilyalı sol kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme önermişti.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

31 yaşındaki tecrübe abidesi, başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülke kulübünden ciddi teklif aldı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Ancak süper yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Villa'nın hocası Emery de 2026'ya kadar sözleşmesi olan Coutinho'yu göndermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

İngiliz basınından derlediği haberde, 1.72 boyundaki sambacının Fenerbahçe'ye gideceğini öne sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor! 2 yıllık sözleşme teklifi

Yıldız oyuncu geçmişte Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern gibi dev takımlarda forma giydi.

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