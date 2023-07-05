Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! "Takımda kalmayacak"

Fenerbahçe'de Arda Güler'in kalmayacağı Başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde soruları yanıtlayan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile ilgili olarak "Önümüzdeki sezon burada olmayacak" dedi.

Fenerbahçe'nin Başkanı, dünyaca ünlü kulüpleri peşinden koşturan 19 yaşındaki yıldız için "Milyonlarca taraftar Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil deplasmanda gittiğimizde Arda'nın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini anlatmak istiyoruz. Süreç ne kadar sürer, anlatacağız. Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.