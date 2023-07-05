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Fenerbahçe'de İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşuyor. İsmail Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:16 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:30
Fenerbahçe'de İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İsmail Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE BASIN TOPLANTISINDA ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

İsmail Kartal hocamızdan bağımsız şekilde böyle bir yol çizmiştik ve Jorge Jesus'u getirmiştik. Ona da teşekkür ediyoruz.

"ÇALIŞKANLIĞI İLE BİLİRİZ"

Mali Genel Kurul'da çizdiğimiz teknik direktör profili İsmail Kartal'dı. Hocamızın, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir anlayışla takımı yöneteceğinden zerre kadar şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadromuza gayet aşina. Hocamızı her zaman çalışkanlığıyla tanıdık. Ekibiyle birlikte futbol bilgisiyle önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor. Birliktelik yeniden başlıyor.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Transferde herkes tok satıcı. Henüz bu dönem yeni başladı. Fırsatları test ediyoruz. Kuvvetli 2-3 ismi kadromuza katmak istiyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek, transferdeki beklentisine karşılık verebilmek.

İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız.

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