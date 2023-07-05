FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

İki sezon önce Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yol ayrımında...
İki sezon önce Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yol ayrımında...
Artık direkt 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli futbolcunun Macaristan ekibi Ferencvaros ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Serdar'ın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.
Fenerbahçe, Serdar Dursun'un yerini bir başka milli forvet Umut Nayir ile dolduracak.
Tecrübeli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...