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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

İki sezon önce Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yol ayrımında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Artık direkt 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli futbolcunun Macaristan ekibi Ferencvaros ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Takvim'de yer alan habere göre Serdar'ın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Serdar Dursun'un yerini bir başka milli forvet Umut Nayir ile dolduracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Tecrübeli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun anlaşma sağladı! İşte yeni takımı

İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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