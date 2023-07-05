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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gündemine Hırvat yıldız Ivan Perisic'i almıştı. Sarı-lacivertliler, teklif sunduğu tecrübeli oyuncudan beklemediği bir yanıt aldı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:40
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız Ivan Perisic'i gündemine almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Ivan Perisic'le masaya oturan Fenerbahçe, ummadığı bir yanıtla karşılaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

34 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro senelik maaş ve bir o kadar da imza parası öneren sarı-lacivertlilere Hırvat yıldızın cevabı; 6 milyon euro maaş, 6 milyon euro imza parası oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Teknik direktör İsmail Kartal, 'alalım' derse; görüşmeler yeniden başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

IVAN PERISIC KİMDİR?

2 Şubat 1989 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Sırasıyla Sochaux, KSV Roeselare, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih ve Tottenham formalarını terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Orta sahanın solunda forma giyen Perisic, iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

1.86 cm boyundaki Hırvat yıldız, milli takımda çıktığı 127 karşılaşmada 33 gole imzasını attı.

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