FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız Ivan Perisic'i gündemine almıştı.
Ivan Perisic'le masaya oturan Fenerbahçe, ummadığı bir yanıtla karşılaştı.
34 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro senelik maaş ve bir o kadar da imza parası öneren sarı-lacivertlilere Hırvat yıldızın cevabı; 6 milyon euro maaş, 6 milyon euro imza parası oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal, 'alalım' derse; görüşmeler yeniden başlayacak.
IVAN PERISIC KİMDİR?
2 Şubat 1989 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hajduk altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, KSV Roeselare, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih ve Tottenham formalarını terletti.
Orta sahanın solunda forma giyen Perisic, iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.
1.86 cm boyundaki Hırvat yıldız, milli takımda çıktığı 127 karşılaşmada 33 gole imzasını attı.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...