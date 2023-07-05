FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmedi.
Bu anlamda yeniden yapılanmaya giren Kanarya'da öncelikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.
Ardından takımın başına İsmail Kartal getirildi.
Sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
Diğer yandan ise transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi de İtalyan ekibi Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız olarak dikkat çekiyordu.
Kanarya'nın futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Juventus'a futbolcu için teklifte bulunduğu öğrenildi.
Son olarak ise Juventus'un, Fenerbahçe'ye transferde verdiği flaş yanıtı İtalyan basını duyurdu.
Juventus, Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için yaptığı teklifi reddetti.
İtalyan basını, Juve'nin genç oyuncuyu yeni sezonda Pogba'nın alternatifi olarak düşündüğünü duyurdu.
Ana mevkisi forvet arkası olan Kenan Yıldız, sol kanat ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.
Kariyerine Regensburg altyapısında başlayan futbolcu ardından Bayern Münih altyapısının yolunu tuttu. Bavyera ekibinin ardından ise şimdilerde Juventus'un B takımında forma terletiyor. Ayrıca Kenan Yıldız Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev alıyor.