Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler bu anlamda Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız ile yakından ilgileniyordu. Son olarak İtalyan ekibinden futbolcunun transferi hakkında Fenerbahçe'ye flaş yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:07
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Bu anlamda yeniden yapılanmaya giren Kanarya'da öncelikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Ardından takımın başına İsmail Kartal getirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Diğer yandan ise transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Bu anlamda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi de İtalyan ekibi Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız olarak dikkat çekiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

İtalyan basını, Juve'nin genç oyuncuyu yeni sezonda Pogba'nın alternatifi olarak düşündüğünü duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Ana mevkisi forvet arkası olan Kenan Yıldız, sol kanat ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Kanarya'ya mı geliyor? Juventus'tan flaş karar!

Kariyerine Regensburg altyapısında başlayan futbolcu ardından Bayern Münih altyapısının yolunu tuttu. Bavyera ekibinin ardından ise şimdilerde Juventus'un B takımında forma terletiyor. Ayrıca Kenan Yıldız Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev alıyor.

DİĞER
Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar hamile mi? Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı!
İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrenci Jazgül shamuratova'nın ses kaydı ortaya çıktı: Acil olarak aramanız gerekiyor...
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
Becao transferinde son durum! Karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Becao transferinde son durum! Karar verildi
Arda Güler İspanya'da manşetlerde!
MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA - Memur zammı 2023 belli oldu
Kalem kalem memur maaşları 2023
Zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a İzmir'den transfer! Beşiktaş'a İzmir'den transfer! 11:17
Firmino resmen imzayı attı! Firmino resmen imzayı attı! 11:11
Kenan Yıldız F.Bahçe'ye mi geliyor? Juve'den flaş karar! Kenan Yıldız F.Bahçe'ye mi geliyor? Juve'den flaş karar! 11:07
Becao transferinde son durum! Karar verildi Becao transferinde son durum! Karar verildi 10:42
Mason Mount'tan flaş karar! Chelsea... Mason Mount'tan flaş karar! Chelsea... 10:32
Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 10:23
Daha Eski
Beşiktaş'ın gödesinden müjdeli haber! Beşiktaş'ın gödesinden müjdeli haber! 10:03
Flaş iddia! F.Bahçe'nin dev teklifi reddedildi Flaş iddia! F.Bahçe'nin dev teklifi reddedildi 09:40
F.Bahçe'de yıldız isme flaş uyarı! F.Bahçe'de yıldız isme flaş uyarı! 09:26
Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu! Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu! 09:24
Ermeni sporcudan çirkin hareket! Ermeni sporcudan çirkin hareket! 09:06
G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? 09:02