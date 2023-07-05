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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan Arda Güler'in yeni durağı İspanya olabilir. Genç yeteneğin adı sıkça Real Madrid ve Barcelona'yla anılırken milli futbolcu İspanya basınında manşetleri süslüyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol spor basınında manşetlere çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

İşte o manşetlerden bazıları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

MARCA

"Madrid, Güler'i Barcelona'nın elinden alıyor"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

SPORT

"Madrid'den Güler için büyük teklif"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

AS

"Güler Madrid'i seçiyor"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

EL MUNDO DEPORTIVO

"Arda Güler için onu Real Madrid'e yaklaştıran beyaz saldırı"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon euro'ya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın." diye yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

Genç futbolcu Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.

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