Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu. İşte detaylar... | FB HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:16 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 17:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"ÇALIŞKANLIĞI İLE BİLİRİZ"

Mali Genel Kurul'da çizdiğimiz teknik direktör profili İsmail Kartal'dı. Hocamızın, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir anlayışla takımı yöneteceğinden zerre kadar şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadromuza gayet aşina. Hocamızı her zaman çalışkanlığıyla tanıdık. Ekibiyle birlikte futbol bilgisiyle önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor. Birliktelik yeniden başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Transferde herkes tok satıcı. Henüz bu dönem yeni başladı. Fırsatları test ediyoruz. Kuvvetli 2-3 ismi kadromuza katmak istiyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek, transferdeki beklentisine karşılık verebilmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Bulacağımız sponsorlarla, takımımızın kalitesini artıracak, yıldız oyuncuların transferlerine odaklanmış durumdayız. En azından iki tanesini çabuk bir şekilde getirebilirsek, diğerleri için de zaman kazanmış olacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Crespo, geçen sezon performans olarak biraz düşüktü. Sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Crespo, bizim için çok değerli. Bir senesi kalan oyuncularla ya kontrat uzatılır ya da satılır. İki alternatifi de değerlendiriyoruz. Zajc, Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. Arzumuz ve inancımız, Zajc'ın tez zamanda buraya dönmesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

İSMAİL KARTAL

YÜKSELİŞ ATEŞİNİ YAKTIK

Beni bu göreve layık gören başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Camianın beklentilerinin farkındayım. Biz bir ekip olduğumuz sürece sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ben tüm kalbimle birlikte bu yola baş koydum. Biz yükseliş ateşini yaktık, şimdi sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

TRANSFER KONUSUNDA MERAK EDİLMESİN

Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin. Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"KALECİ TRANSFERİ KONUSUNDA..."

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"ARDA GÜLER'İ İSTEYENLER VAR"

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"BENİM SİSTEMİM BELLİ"

4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemi ile oynayacağız, benim sistemim belli. Oyun akışına göre çift santrfora da geçebiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"O GECE SABAHA KADAR UYUMADIM"

Ben hacca gitmiştim. Eşimle önceden planlamıştık. Fenerbahçe'ye tekrar dönmemle ilgili kalbimde hep bir his vardı. Bunun yeniden olacağını düşünüyordum. Başkanımız beni aradığında çok heyecanlandım. O gece sabaha kadar uyuyamadım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

"ZAJC ŞU AN DÜŞÜNME AŞAMASINDA"

"Zajc, müthiş çalışkan, müthiş profesyonel, herkese saygı duyan bir insan. Mukavelesi bitti ve kendisini aradım. Kendisine büyük liglerden teklif geldiğini söyledi. Benim gelmemle birlikte Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığını söyledi ve zaman istedi. Miha, şu an düşünme aşamasında. Umarım aramıza katılır."

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