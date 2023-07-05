Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Arda Güler ve transfer açıklaması!

TRANSFER KONUSUNDA MERAK EDİLMESİN

Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin. Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız.