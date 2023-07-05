Arda Barça'lı gibi

Fenerbahçe'nin mücevheri Arda Güler, yuvadan uçmak için artık gün sayıyor... 18 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile her konuda anlaştığı iddia edilirken, imzaların ise kısa süre içinde atılacağı vurgulandı. İspanyol basınından "Sport", "Katalan kulübü, Türk oyuncunun transferi için son onayı kısa süre içinde almayı bekliyor. Oyuncu Fenerbahçe'de 1 yıl kalacak ama Barça'nın ocak ayında Arda'yı kadrosuna katmak için bir maddesi olacak" bilgisini paylaştı ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağını iddia etti. İspanyollar ayrıca, Arda'nın Barça'dan 10 milyon Euro imza parası alacağını da duyurdu.

FERDİ DE GİDİCİ

Arda Güler gibi Avrupa devlerinin radarındaki bir başka isim olan Ferdi Kadıoğlu'yla da yollar ayrılabilir. Başta Napoli olmak üzere, B. Dortmund ve Marsilya, tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor.