TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler de harekete geçti.
2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler de harekete geçti.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise Edin Dzeko oldu.
Beşiktaş ise Somaspor'dan Emrecan Bulut ile sözleşme imzaladı.
İki takım, transfer çalışmalarını sürdürürken karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu Hollanda basınında yer aldı.
Söz konusu isim Twente forması giyen Joshua Brenet...
Osayi-Samuel ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu alternatif olarak görüyor.
Oyuncuyla yalnızca Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmiyor.
Fransız ekibi Nice de Brenet'i istiyor.
Joshua Brenet, geçtiğimiz sezon Twente'de 41 maçta forma giydi.
Başarılı futbolcu, oynadığı karşılaşmalarda 10 gol, 4 asiste imza attı.
Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
2 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen Brenet'in piyasa değeri 4 milyon Euro.