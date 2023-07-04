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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon için düğmeye basan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin peşine düştüğü oyuncu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 10:14
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise Edin Dzeko oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Beşiktaş ise Somaspor'dan Emrecan Bulut ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

İki takım, transfer çalışmalarını sürdürürken karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu Hollanda basınında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Söz konusu isim Twente forması giyen Joshua Brenet...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Osayi-Samuel ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu alternatif olarak görüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Oyuncuyla yalnızca Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Fransız ekibi Nice de Brenet'i istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Joshua Brenet, geçtiğimiz sezon Twente'de 41 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

Başarılı futbolcu, oynadığı karşılaşmalarda 10 gol, 4 asiste imza attı.

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