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Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekibplerinden Al Hilal ile anlaşma sağladı. Transfer için kolları sıvayan Portekizli hoca, gözünü eski takımı Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusunu kadrosunda görmek isteyen Jesus, Al Hilal yönetimine bu isteğini iletti. Suudi ekibi de Fenerbahçe'ye o isim için resmi transfer teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 18:38
Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Deneyimli hoca yönetimindeki Fenerbahçe geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'de 32 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakiplerini 22 kez mağlup etti. Fenerbahçe aynı süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile Hatayspor karşısındaki hükmen galibiyetleri sonucu 80 puanla ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

KUPA HASRETİNE SON VERDİ
Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa hasreti Jorge Jesus'la birlikte son buldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ
Sarı-lacivertlilerden ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Kısa süre önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarına başladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımdan yıldız futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Portekizli hocanın kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

WILLIAN ARAO'YU İSTİYOR
Milliyet'in Suudi Arabistan basını Slaati'den derlediği habere göre Al Hilal'in yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, geride kalan sezonun başında kendi talimatı ile Fenerbahçe'ye transfer edilen Willian Arao'yu istiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

TEKLİF YAPILDI
Öte yandan Brezilya basını Noticiasdomengao'nun haberine göre de Al Hilal, Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu olan Willian Arao için 5 milyon 500 bin euroluk bir teklifte bulundu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertli takımla toplam 45 resmi maça çıkan Arao, söz konusu maçlarda 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli

Öte yandan Brezilyalı futbolcu takım arkadaşlarına da 5 kez gol pası verdi.

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