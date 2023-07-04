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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan genç futbolcuya transfer tavsiyesi verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Çok uzun süredir futbol gündeminde ilk sırada yer alan Arda Güler'le ilgili bilmece henüz çözülmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Başta Barcelona olmak üzere çok sayıda kulübün transfer etmek istediği genç yıldızın kararı büyük bir merakla beklenirken,

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Takvim çok çarpıcı bir detaya ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

ALİ KOÇ'UN TERCİHİ BARCELONA

Alınan bilgilere göre Arda Güler, Barcelona'nın teklifi sonrası Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'la görüşme yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

2018-2020 yılları arasında Katalan devinin formasını giyen Arda Turan'ın genç yıldıza, "Hiç düşünme, Barça'ya git.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Orası tam sana göre" ifadesini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

XAVI FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Arda Güler'in de özellikle Xavi faktörü nedeniyle Barcelona'ya çok sıcak baktığı ancak kesin kararını henüz vermediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

18 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde Başkan Ali Koç'la 3. ve son kez görüştükten sonra büyük bilmecenin sona ermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Barcelona'nın hem 17.5 milyon Euro'nun üzerindeki teklifi hem de 1 yıl Arda'yı Fenerbahçe'ye kiralamak istemesi nedeniyle Başkan Koç'un da Katalan kulübüne çok olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

REAL MADRID GÜNDEMDE YOK

Milli futbolcunun da şu anda Barça'ya gitmeye oldukça yakın olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Ancak Leipzig, Ajax ve Benfica gibi geliştirici kulüplere gitme ihtimalini de düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Real Madrid'in "1 yıl Castilla'da kiralık oyna" önerisi nedeniyle muhtemel adresler arasında olmadığı da ifade edildi.

kileşim rekoru kırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

UEFA'NIN DA GÖZÜ ONDA

Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Arda Güler'le ilgili gündeme UEFA da kayıtsız kalamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter adresinden genç yıldızın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarında gösterdiği performanslardan oluşan bir video yayınlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi! "Orası sana göre"

Arda Güler için "Özel biri" ifadesini kullanan UEFA'nın videosu kısa sürede paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

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