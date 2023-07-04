Haberler Fenerbahçe Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Transferde Avrupa devlerinin gözdesi konumundaki 18 yaşındaki oyuncunun yeni adresi netlik kazanıyor. Bir süredir Arda Güler'e ilgi gösteren ve resmi teklifini yapan Barcelona'nın transfer yarışında an itibarıyla geride kaldığı iddia edildi. Genç yıldızın rotasını farklı bir takıma kırdığı öne sürüldü. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 23:27
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Transferde birçok dev kulübün peşinden koştuğu Arda Güler hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, büyük beğeni kazandı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Sezonun ikinci yarısında düzenli forma giymeye başlayan Arda Güler, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran genç yıldız, taraftarların da sevgilisi konumuna geldi.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Geleceğin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Arda Güler için transfer yarışı iyice kızıştı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki oyuncuya dünyanın en önemli kulüplerinden ilgi var.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Özellikle İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid transferi bitirmek için bir süredir çaba gösteriyor.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Arda Güler için oldukça istekli olan Barça'da sportif direktör Deco, İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri yaptı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Burada Fenerbahçe yönetimi ve Arda Güler ile temasa geçen Deco, Barcelona'nın resmi teklifini iletti.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Barcelona Başkanı Laporta da yaptığı açıklamada, Arda Güler'i transfer etmek istediklerini söyledi.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Laporta açıklamasında, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

BARCELONA TRANSFERDE GERİYE DÜŞTÜ!
Katalan devi Barcelona'nın, Arda Güler transferinde an itibarıyla geride kaldığı iddia edildi.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

ROTAYI REAL MADRID'E KIRDI!
A Spor'un haberine göre; Arda Güler rotasını bir diğer İspanyol devi Real Madrid'e kırdı.

Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Eflatun-beyazlıların yaptığı son teklifle transfer yarışında öne geçen takım olduğu ifade edildi.

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