Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barcelona derken...

Transferde birçok dev kulübün peşinden koştuğu Arda Güler hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Transferde birçok dev kulübün peşinden koştuğu Arda Güler hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, büyük beğeni kazandı.
Sezonun ikinci yarısında düzenli forma giymeye başlayan Arda Güler, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.
Takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran genç yıldız, taraftarların da sevgilisi konumuna geldi.
Geleceğin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Arda Güler için transfer yarışı iyice kızıştı.
17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki oyuncuya dünyanın en önemli kulüplerinden ilgi var.
Özellikle İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid transferi bitirmek için bir süredir çaba gösteriyor.
Arda Güler için oldukça istekli olan Barça'da sportif direktör Deco, İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri yaptı.
Burada Fenerbahçe yönetimi ve Arda Güler ile temasa geçen Deco, Barcelona'nın resmi teklifini iletti.
Barcelona Başkanı Laporta da yaptığı açıklamada, Arda Güler'i transfer etmek istediklerini söyledi.
Laporta açıklamasında, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor.
Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
BARCELONA TRANSFERDE GERİYE DÜŞTÜ!
Katalan devi Barcelona'nın, Arda Güler transferinde an itibarıyla geride kaldığı iddia edildi.
ROTAYI REAL MADRID'E KIRDI!
A Spor'un haberine göre; Arda Güler rotasını bir diğer İspanyol devi Real Madrid'e kırdı.
Eflatun-beyazlıların yaptığı son teklifle transfer yarışında öne geçen takım olduğu ifade edildi.
Arda Güler cephesinin de Real Madrid'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.