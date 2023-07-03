TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha defterini yeniden açtı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha defterini yeniden açtı.
Teknik direktör İsmail Kartal, hücum hattına ayrı bir önem veriyor.
Gol yollarında etkili bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı.
Ryan Kent ve Dzeko takviyelerini yapan Kanarya'da şimdiki ilk hedef Wilfried Zaha olarak belirlendi.
Fenerbahçe taraftarı da dünyaca ünlü oyuncunun transferini çok istiyor.
Sosyal medyada binlerce yorum yapan taraftarlar, Fenerbahçe yönetimine transfer çağrısında bulunuyor.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha için tüm şartların zorlanması kararı alındı.
Ancak yıldız futbolcunun tek taliplisi Fenerbahçe değil.
Suudi ekiplerinin ardından İtalyan ekibi Lazio da Fildişi Sahilli oyuncunun peşinde.
MENAJERİYLE YENİ GÖRÜŞME!
Transferi bitirmek için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi, Zaha'nın menajeriyle bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirilecek.
Yapılacak bu görüşmede başarılı kanat için son teklif sunulacak.
Sarı-lacivertli yönetimin 30 yaşındaki yıldıza, 4 yıllık sözleşme, 5 milyon euronun üzerine maaş, 8 milyon Euro civarında imza parasının yanı sıra artı bonuslar içeren bir teklif yapacağı öğrenildi.
Teklifini sunduktan sonra beklemeye geçecek olan yönetim, verilecek cevaba göre stratejisini belirleyecek.
Geçtiğimiz sezon İngiltere'de 28 resmi maça çıkan Zaha, 7 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.