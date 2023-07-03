Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha ısrarı devam ediyor. Fildişili oyuncuya çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, transfer için tüm şartları seferber etti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği dünyaca ünlü oyuncu için yeni bir hamle daha yapılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha defterini yeniden açtı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Teknik direktör İsmail Kartal, hücum hattına ayrı bir önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Gol yollarında etkili bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Ryan Kent ve Dzeko takviyelerini yapan Kanarya'da şimdiki ilk hedef Wilfried Zaha olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Fenerbahçe taraftarı da dünyaca ünlü oyuncunun transferini çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Sosyal medyada binlerce yorum yapan taraftarlar, Fenerbahçe yönetimine transfer çağrısında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha için tüm şartların zorlanması kararı alındı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Ancak yıldız futbolcunun tek taliplisi Fenerbahçe değil.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Suudi ekiplerinin ardından İtalyan ekibi Lazio da Fildişi Sahilli oyuncunun peşinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

MENAJERİYLE YENİ GÖRÜŞME!
Transferi bitirmek için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi, Zaha'nın menajeriyle bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Yapılacak bu görüşmede başarılı kanat için son teklif sunulacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Sarı-lacivertli yönetimin 30 yaşındaki yıldıza, 4 yıllık sözleşme, 5 milyon euronun üzerine maaş, 8 milyon Euro civarında imza parasının yanı sıra artı bonuslar içeren bir teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Teklifini sunduktan sonra beklemeye geçecek olan yönetim, verilecek cevaba göre stratejisini belirleyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de 28 resmi maça çıkan Zaha, 7 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha için bir hamle daha!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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