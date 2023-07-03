Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kariyerini Atalanta'da sürdüren eski futbolcusu Merih Demiral'ı gündemine aldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı Inter ile de anılan 25 yaşındaki futbolcu için gözden çıkardığı rakamı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:20
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Kanarya, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

İkinci transferini forvet bölgesine yapan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Kanarya, Boşnak golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör belirsizliğine de son veren Fenerbahçe, daha önce iki farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Yönetim, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle transfer dönemine giriş yapan ve teknik direktör konusunu da çözüme kavuşturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine ise milli futbolcu Merih Demiral geldi.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Merih'e talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe'nin yanı sıra Serie A devi Inter de 25 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Sarı-lacivertliler, Merih Demiral transferi için girişimlerini hızlandırırken; İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

FENERBAHÇE'DEN MERİH DEMİRAL İÇİN 20 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Merih Demiral transferi için Atalanta'ya 20 milyon ödemeye hazır.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

INTER KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde Merih'i isteyen bir diğer kulüp olan Inter'in ise milli oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 28 maça çıkarken 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

25 yaşındaki stoper, 2011-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giymişti.

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