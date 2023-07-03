TRANSFER HABERİ - Merih Demiral'a görülmemiş teklif! Fenerbahçe tarihine geçecek

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent transferini açıkladı.
Kanarya, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini forvet bölgesine yapan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Kanarya, Boşnak golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör belirsizliğine de son veren Fenerbahçe, daha önce iki farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.
Yönetim, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle transfer dönemine giriş yapan ve teknik direktör konusunu da çözüme kavuşturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine ise milli futbolcu Merih Demiral geldi.
Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Merih'e talip oldu.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Serie A devi Inter de 25 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Merih Demiral transferi için girişimlerini hızlandırırken; İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN MERİH DEMİRAL İÇİN 20 MİLYON EURO
Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Merih Demiral transferi için Atalanta'ya 20 milyon ödemeye hazır.
INTER KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde Merih'i isteyen bir diğer kulüp olan Inter'in ise milli oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.
Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 28 maça çıkarken 1 gol attı.
25 yaşındaki stoper, 2011-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giymişti.
Merih'in Atalanta ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.