Kanarya sezonu açtı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İlk idmanı Başkan Ali Koç ile birlikte yöneticiler Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Selahattin Baki de izledi. Can Bartu Tesisleri'nde yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu ile başlayan idman pas çalışması yapıldı.

9 YILLIK HASRET BU YIL BİTECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, ilk idman öncesi basına konuştu. Tecrübeli hoca, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız. Beklenti büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.