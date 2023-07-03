Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren ve yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde vedalar üst üste yaşanıyor. Son olarak resmi sitesinden 5 oyuncusuna veda eden Kanarya'da peş peşe ayrılıklar devam edecek. Kadro mühendisliği çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:44
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Yeni sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile açan sarı-lacivertliler, kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

İddialı bir kadroyla sezona giriş yapmayı amaçlayan Kanarya, operasyonu titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

9 yıldır şampiyonluktan uzak kalan sarı-lacivertliler, bu hasreti dindirmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

İsmail Kartal da şampiyonluk vurgusu yaparak, "Camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın işaret ettiği mevkilere takviyeler yapacak olan yönetim, dünya yıldızlarıyla görüşme halinde.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Transferde Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan Fenerbahçe, Umut Nayir'da da sona geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde 2 aday öne çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Direkt ilk 11'e takviye yapmak isteyen Kanarya, Livakovic ve De Gea ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Hedefinde birçok önemli isim olan Kanarya'da transfer temasları sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

İnce eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Veda edilecek oyuncuların belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de son olarak Samatta, Alioski, Pelkas, Berisha ve Ertuğrul Çetin'in takımdan ayrılacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Operasyona tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

JOAO PEDRO'DAN FLAŞ KARAR!
Mevcut oyuncuların son durumu merak konusu olan Kanarya'da Joao Pedro'dan flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Cagliari'den büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Pedro, sonrasında da dikiş tutturamadı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

AYRILMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe'de istediği futbolu sergileyemeyen İtalyan futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'de umduğunu bulamayan Joao Pedro, İtalya'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Torino için arka planda yer aldığı iddia edilen deneyimli golcünün Cagliari'ye dönebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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