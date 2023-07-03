Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim gemileri yaktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.
Yeni sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile açan sarı-lacivertliler, kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.
İddialı bir kadroyla sezona giriş yapmayı amaçlayan Kanarya, operasyonu titizlikle yürütüyor.
9 yıldır şampiyonluktan uzak kalan sarı-lacivertliler, bu hasreti dindirmek istiyor.
İsmail Kartal da şampiyonluk vurgusu yaparak, "Camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın işaret ettiği mevkilere takviyeler yapacak olan yönetim, dünya yıldızlarıyla görüşme halinde.
Transferde Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan Fenerbahçe, Umut Nayir'da da sona geldi.
Kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde 2 aday öne çıktı.
Direkt ilk 11'e takviye yapmak isteyen Kanarya, Livakovic ve De Gea ile ilgileniyor.
Hedefinde birçok önemli isim olan Kanarya'da transfer temasları sürüyor.
İnce eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Veda edilecek oyuncuların belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.
Fenerbahçe'de son olarak Samatta, Alioski, Pelkas, Berisha ve Ertuğrul Çetin'in takımdan ayrılacağı açıklandı.
Operasyona tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek.
JOAO PEDRO'DAN FLAŞ KARAR!
Mevcut oyuncuların son durumu merak konusu olan Kanarya'da Joao Pedro'dan flaş bir karar aldı.
Cagliari'den büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Pedro, sonrasında da dikiş tutturamadı.
AYRILMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe'de istediği futbolu sergileyemeyen İtalyan futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'de umduğunu bulamayan Joao Pedro, İtalya'ya dönmek istiyor.
Torino için arka planda yer aldığı iddia edilen deneyimli golcünün Cagliari'ye dönebileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.