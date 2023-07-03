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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini aldı. Brezilyalı stoper, sarı-lacivertlilere toplamda 2.8 milyon Euro'ya mal oldu. 30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Türkiye Kupası'yla teselli bulan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise İsmail Kartal getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez Samandıra'da işe koyuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Ekibiyle birlikte oyuncuları tek tek analiz eden 60 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime rapor sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Raporda defans hattının yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Kartal, raporunda Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılmasına onay verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Geçen sezon başında Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kadroya katılan Gustavo Henrique'nin bonservisini önceki gün alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Brezilyalı stoper için 1.4 milyon Euro kiralama ve 1.4 milyon Euro da bonservis verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Sarı-lacivertlilere toplamda 2.8 milyon Euro'ya mal olan oyuncu satış listesine kondu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye gelen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 23 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Oynadığı karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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