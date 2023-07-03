FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi alınmıştı! Gustavo için karar çıktı

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Türkiye Kupası'yla teselli bulan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Türkiye Kupası'yla teselli bulan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı.
Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise İsmail Kartal getirildi.
Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez Samandıra'da işe koyuldu.
Ekibiyle birlikte oyuncuları tek tek analiz eden 60 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime rapor sundu.
Raporda defans hattının yenilenmesi gerektiği vurgulandı.
Kartal, raporunda Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılmasına onay verdi.
Geçen sezon başında Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kadroya katılan Gustavo Henrique'nin bonservisini önceki gün alındı.
Brezilyalı stoper için 1.4 milyon Euro kiralama ve 1.4 milyon Euro da bonservis verildi.
Sarı-lacivertlilere toplamda 2.8 milyon Euro'ya mal olan oyuncu satış listesine kondu.
Flamengo'dan Fenerbahçe'ye gelen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 23 maçta forma giydi.
Oynadığı karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Sezonun ilk yarısında Jorge Jesus'un vazgeçilmeziydi.
Ancak daha sonra formasını devre arasında takıma katılan Samet Akaydin'e kaptırdı.