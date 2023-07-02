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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertlilere imza atan deneyimli çalıştırıcı, A Milli yıldız Merih Demiral'ı kadrosunda görmek istiyor. Başarılı oyuncuyu ikna etmek için harekete geçen İsmail Kartal, yıldız savunmacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve teknik direktörlüğe de İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Sezonu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açan sarı-lacivertli ekipte şimdi gözler savunmaya dönmüş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Defans hattında revizyona gitme kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, listesini hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen deneyimli hoca, rotayı İtalya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal, Atalanta'da forma giyen A Milli yıldız Merih Demiral'ın ismini yönetime verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Çizme ekibinde teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin gönderilmesi yönünde rapor sunduğu milli futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer için Merih Demiral'ı arayarak görüşme yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

"GEL BİRLİKTE ŞAMPİYON OLALIM"
25 yaşındaki milli stoperi ikna etmek isteyen Kartal, "Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Başkan Ali Koç'un de birkaç hafta önce Merih'i aradığı ve "Kapımız sana açık. Geçmişte yaşananları unutalım. Yeni bir sayfa açalım" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

25 yaşındaki stoperin İtalyan ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Merih Demiral, geçen sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 28 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

A Milli Takım'da 39 müsabakada görev yapan yıldız futbolcu, 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu!

Kariyerinde 167 maçta sahaya çıkan Merih, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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