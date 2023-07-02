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Fenerbahçe'de savunma sil baştan

İsmail Kartal, defans hattının yenilenmesi yönünde Başkan Ali Koç’a rapor sundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de savunma sil baştan

İmzayı atar atmaz resmi işlemleri beklemeden Samandıra'da çalışmalara başlayan İsmail Kartal, oyuncu analizlerinde sona geldi. Öncelik olarak savunmadaki isimleri değerlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, defans hattının yenilenmesi gerektiği yönünde Başkan Ali Koç'a rapor sundu. Sert ve agresif stoper gerektiğinin altını çizen Kartal'ın raporunda; Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılması yönünde karar bildirdiği öğrenildi. Savunmaya en az iki stoper alınmasını gerektiğini de vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Serdar Aziz'in ise rotasyon oyuncusu olarak bu sezon takımda kalmasını istedi.

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