Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.

9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz.

Fenerbahçe yeni sezona Can Bartu Tesisleri'nde giriş yapıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor.