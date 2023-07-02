FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
Kartal, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başladı.
Tecrübeli teknik adam, imzayı atar atmaz resmi işlemleri beklemeden Samandıra'da işbaşı yaptı.
Yapılan çalışmalar kapsamında oyuncu analizlerinde sona gelindi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, öncelik olarak savunmadaki isimleri değerlendirdi.
Defans hattının yenilenmesi gerektiği yönünde yönetime rapor sundu.
Kartal'ın raporunda; sert ve agresif stoper gerektiğinin altı çizildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, savunmaya en az iki stoper alınmasını gerektiğini de vurguladı.
Raporda Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılması yönünde karar bildirildiği öğrenildi.
Serdar Aziz'in ise rotasyon oyuncusu olarak bu sezon takımda kalmasını istedi.
Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan transfer edildi.
Geçen sezonun ilk yarısında düzenli forma şansı bulan Henrique, 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından gözden düştü.
Samet Akaydin geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan geldi.
17 maçta şans bulan Samet de Fenerbahçe'nin savunmadaki sorununa ilaç olamadı.
Geçen sezon Attila Szalai 52 maçta, Serdar Aziz ise 22 maçta forma giydi.