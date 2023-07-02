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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, göreve gelir gelmez çalışmalara başladı. Samandıra'da ilk olarak oyuncu analizlerine yoğunlaşan tecrübeli teknik adam, hazırladığı raporu yönetime sundu. Kartal'ın raporunda takviye yapılması gereken bölgeler ve satılması yönünde karar bildirdiği oyuncular dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 11:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Kartal, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Tecrübeli teknik adam, imzayı atar atmaz resmi işlemleri beklemeden Samandıra'da işbaşı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Yapılan çalışmalar kapsamında oyuncu analizlerinde sona gelindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

62 yaşındaki çalıştırıcı, öncelik olarak savunmadaki isimleri değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Defans hattının yenilenmesi gerektiği yönünde yönetime rapor sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Kartal'ın raporunda; sert ve agresif stoper gerektiğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Tecrübeli çalıştırıcı, savunmaya en az iki stoper alınmasını gerektiğini de vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Raporda Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılması yönünde karar bildirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Serdar Aziz'in ise rotasyon oyuncusu olarak bu sezon takımda kalmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan transfer edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Geçen sezonun ilk yarısında düzenli forma şansı bulan Henrique, 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından gözden düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Samet Akaydin geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

17 maçta şans bulan Samet de Fenerbahçe'nin savunmadaki sorununa ilaç olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kadroya neşter! O isimlere yol göründü

Geçen sezon Attila Szalai 52 maçta, Serdar Aziz ise 22 maçta forma giydi.

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