Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Soru şu: İsmail Kartal'ı geri alırken onunla beraber çalıştığınız dönem sizin referansınız oluyor. İyi de o halde, böyle bir başarı referansı varken onu niye yolladınız? Yok, bu sizin için yeterli değilse ve başka kriterleriniz varsa şimdi neden geri çağırıyorsunuz?

Arada alınan onca oyuncu ve harcanan para ile kaçırılan şampiyonluk varken insan ister istemez "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" diyor...



