Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Türkçemızde güzel bir deyim vardır. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diye… Bu deyimi bana hatırlatan, F.Bahçe yönetiminin İsmail Kartal kararı oldu.
İsmail Hoca'nın F.Bahçe'nin başına geçmesine muhalefet ediyor değilim. Aksine tüm kalbimle başarılı olmasını diliyorum. İlk kez kendi sorumlu olduğu bir kadro ve sezon planlamasıyla yola başlayabilecek. Bunu hak etmişti. Benim takıldığım nokta başka. İsmail Hoca ne zaman ayrılmıştı? Pereira'dan sonra göreve gelerek 18 maça 12 galibiyet 5 beraberlik sığdırdıktan sonra.
Hoca alkışlar arasında veda etti ve Jesus büyük umutlarla başa getirildi. Onun oyun kurgusuna göre birçok oyuncu transfer edildi. Sonuçta şampiyonluğu kaçırdı ve ayrıldı. Peki, ne mi oldu? İsmail Kartal geri çağrıldı. Başkan Ali Koç'un İsmail Hoca'yı çağırmasındaki en büyük referansı neydi? İsmail Hoca ile beraber çalıştıkları, 18 maçta tek yenilgi aldığı son dönem.