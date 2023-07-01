Haberler Fenerbahçe Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 2023-2024 sezonu için şampiyonluk hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Usta yazar Ender Bilgin, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:11
Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Türkçemızde güzel bir deyim vardır. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diye… Bu deyimi bana hatırlatan, F.Bahçe yönetiminin İsmail Kartal kararı oldu.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

İsmail Hoca'nın F.Bahçe'nin başına geçmesine muhalefet ediyor değilim. Aksine tüm kalbimle başarılı olmasını diliyorum. İlk kez kendi sorumlu olduğu bir kadro ve sezon planlamasıyla yola başlayabilecek. Bunu hak etmişti. Benim takıldığım nokta başka. İsmail Hoca ne zaman ayrılmıştı? Pereira'dan sonra göreve gelerek 18 maça 12 galibiyet 5 beraberlik sığdırdıktan sonra.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Hoca alkışlar arasında veda etti ve Jesus büyük umutlarla başa getirildi. Onun oyun kurgusuna göre birçok oyuncu transfer edildi. Sonuçta şampiyonluğu kaçırdı ve ayrıldı. Peki, ne mi oldu? İsmail Kartal geri çağrıldı. Başkan Ali Koç'un İsmail Hoca'yı çağırmasındaki en büyük referansı neydi? İsmail Hoca ile beraber çalıştıkları, 18 maçta tek yenilgi aldığı son dönem.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Soru şu: İsmail Kartal'ı geri alırken onunla beraber çalıştığınız dönem sizin referansınız oluyor. İyi de o halde, böyle bir başarı referansı varken onu niye yolladınız? Yok, bu sizin için yeterli değilse ve başka kriterleriniz varsa şimdi neden geri çağırıyorsunuz?

Arada alınan onca oyuncu ve harcanan para ile kaçırılan şampiyonluk varken insan ister istemez "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" diyor...


Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

ARDA İÇİN KARAR ZAMANI

Arda Güler "Gidecek mi? Kalacak mı?" sorusu şimdilerde herkesin dilinde. Hatta bu konu biraz da kabak tadı vermeye başladı. Arda'nın Ailesi ve Ali Bey konuya iki farklı pencereden bakıyor.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

F.Bahçe yönetimi "Arda burada kariyerini parlattı" diyor. Arda'nın babası da "100 bin dolar aldığımız kulübe 17,5 milyon euro kazandırarak vefamızı göstermiş olduk" diye düşünüyor. Taraftar ise haklı olarak hiç olmazsa bir yıl daha Arda'yı takımda görmek istiyor.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Arda'nın Ailesi ve Ali Bey muhtemelen bugünyarın son kez bir araya gelecekler. İki taraf da karşısındakine empati ile yanaşmazsa olumlu sonuç çıkması zor. Başkan Ali Koç Arda'yı 18 yaşında bir çocuk değil, bir süper yıldız adayı olarak görüp altı dolu bir teklif paketi sunar, Arda'nın babası da oğlunun önünde daha uzun yıllar olduğu bilinciyle yangından mal kaçırır gibi karar vermezse bu iş olur.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

İyi de olur! Unutmadan, ayrılması durumunda Arda'yı vefasız ilan etmeye hazırlanan sosyal medya trolleri olduğunu görüyorum. Arda ayrılsa da Fenerbahçeli Arda olarak kalacak. Üstelik hiç de fena para kazandırmayacak. Saçma sapan nefret tohumları ekmenin anlamı yok!

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

BEŞİKTAŞ'I DA HESABA KATIN!

Bakıyorum da F.Bahçe ve G.Saray zaten güçlü olan kadroları için yeni transferler peşinde koşarken, futbol kamuoyu biraz daha sessiz ve derinden ilerleyen Beşiktaş'ı pek hesaba katmıyor. Bana göre yeni sezona en hazır ve en uyumlu kadro ile girecek olan takım Beşiktaş'tır.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Gedson'un artan formu, Ghezzal'in geri dönüşü de hesaba katılmalı. Gitmesi muhtemel Saiss'in yerine iyi stoper arayışı sürüyor. Yine çok iyi bir kanat oyuncusu alınacak. Şenol Hoca orta sahaya kalite katacak bir isim de istiyormuş.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Belki Cenk'in sakatlığının uzaması problem olabilir. Bu durumda Muleka'nın kalma ihtimali artar. Ayrıca Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı transferleri de gerçekleşirse hiç şaşırmam. Özetle, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı yarım ağızla hesaba katanlar çok yanılır.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

BJELICA'NIN TAKIMI

Trabzonspor rüya gibi bir şampiyonluk sezonunun ardından, geçen sezon tam bir kâbus yaşadı. Geçtiğimiz dönemin en olumlu yanı bu sezon takımı çalıştıracak olan Bjelica'nın yılın son bölümünde iş başı yaparak takımını, rakiplerini ve ülkemizin futbol yapısını öğrenmesi oldu.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Hırvat teknik adam yeni sezona bu avantajla başlıyor. Evet, Trabzonspor'un transfer bütçesi biraz daha ekonomik hale geldi. Ama har vurup, harman savurulduğunda neler yapıldığını da gördük.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Bjelica şimdi nokta atışlar yapacak. Tıpkı Orsiç ve Kourbelis gibi… Stoper Fernandez konusunda şüphem var. İzlediğim maçlarda doğru pozisyon alsa da tek hamlelik, ağır bir oyuncu gibi. Bjelica, Bruno Petkoviç'i de çok istiyor.

Usta yazardan çarpıcı sözler! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Alınması skor katkısı açısından önemli bir sorunu çözer. Sonra belki bir ya da iki fırsat transferi de gelebilir. Nenad Bjelica eldeki oyuncuları da kendi oyun görüşü ve formasyonu doğrultusunda hazırlarsa tam bir teknik adam takımı seyredebiliriz. Kolay olduğunu söylemiyorum ama Trabzonspor'un bu yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardı.

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