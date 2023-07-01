Stopere ya Hien ya Becao

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar ikiye inmiş durumda: Becao ve Hien... İki isimden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetim, önceliği İsmail Kartal'ın direktifi sonrasında Rodrigo Becao'ya verdi. Brezilyalı stoper için Udinese'ye yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, 9 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay olarak güncellendi.

4 MİLYON EURO

Udinese, bu teklifi de kabul etmezse yönetim, Becao'da daha fazla üstelemeyecek ve rotasını İsak Hien'e çevirecek. Hellas Verona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan İsveçli oyuncu için ayrılan bütçe ise 4 milyon Euro. Eğer İtalyan ekibi bu miktarı kabul etmezse bu kez satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.