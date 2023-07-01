Maaşı Buruk'tan fazla olacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ı aradı. İsmail Kartal ise; geçen sezon Pereira'nın enkazını devralıp, takımı Ş. Ligi'ne sokmasına rağmen Jorge Jesus tercih edildiği için kırgındı. Ancak söz konusu Fenerbahçe olunca düşünmeden kabul etti. Yönetim de bu dönüş için elini taşın altına sokmaya karar verdi.

TAM KADRO

Buna göre; F.Bahçe yönetimi Kartal'ın imza törenine tam kadro katılacak. Maaşı G.Saray teknik direktörü Okan Buruk'tan fazla olacak. Hiçbir teknik direktör için yapılmayan tanıtım hazırlanacak. Ekibini kendisi kuracak. Yabancı bir takviye olacaksa öncelikle İsmail Kartal'a sorulacak. İletişim uzmanıyla çalışacak.