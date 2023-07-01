FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alıyor.
Arda Güler'e İspanyol devi Barcelona'nın yakın ilgisi bulunuyor.
Katalan ekibinde sportif direktör Deco, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe cephesiyle transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.
Resmi teklifini ileten Barcelona, genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
Yakın zamanda Arda Güler'in transferdeki son durumu netlik kazanacak.
FERDİ'Yİ NAPOLİ İSTİYOR!
Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da İtalyan ekibi Napoli'nin yakın takibinde.
Çizme devi bu transfer için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal, kadro planlamasında önemli yeri olan başarılı oyuncuyu kadroda tutmayı amaçlıyor.
SZALAI'YE SÜRPRİZ TALİP!
Öte yandan bu 2 yıldız haricinde Fenerbahçe'nin diğer başarılı ismi Attila Szalai'ye de sürpriz bir talip çıktı.
A Spor'un haberine göre; İspanyol ekibi Valencia, Macar savunmacının transferi için harekete geçti.
Şu anda ilgi aşamasında olan Valencia, resmi teklifini önümüzdeki günlerde iletecek.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 52 resmi maçta forma giyen Szalai, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Macar savunmacı, ülkesinin milli takımında ise 35 müsabakada 1 gollük performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.