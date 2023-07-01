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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de mevcut oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor. 2 yıldızla ilgili görüşmeler sürerken sarı-lacivertli bir yıldıza daha talip çıktı. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi İspanya La Liga ekibi transfer etmek istiyor. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:44
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Arda Güler'e İspanyol devi Barcelona'nın yakın ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Katalan ekibinde sportif direktör Deco, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe cephesiyle transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Resmi teklifini ileten Barcelona, genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Yakın zamanda Arda Güler'in transferdeki son durumu netlik kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

FERDİ'Yİ NAPOLİ İSTİYOR!
Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da İtalyan ekibi Napoli'nin yakın takibinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Çizme devi bu transfer için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal, kadro planlamasında önemli yeri olan başarılı oyuncuyu kadroda tutmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

SZALAI'YE SÜRPRİZ TALİP!
Öte yandan bu 2 yıldız haricinde Fenerbahçe'nin diğer başarılı ismi Attila Szalai'ye de sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

A Spor'un haberine göre; İspanyol ekibi Valencia, Macar savunmacının transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Şu anda ilgi aşamasında olan Valencia, resmi teklifini önümüzdeki günlerde iletecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 52 resmi maçta forma giyen Szalai, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Macar savunmacı, ülkesinin milli takımında ise 35 müsabakada 1 gollük performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye sürpriz talip!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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