Cuadrado'ya 4 milyon euro

Fenerbahçe, Juan Cuadrado transferinde mutlu sona çok yakın... Günlerdir 35 yaşındaki oyuncuyla görüşme halinde olan sarılacivertliler, dün resmi teklifini sundu. Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli sağ beke yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik mukavele önerildi. Juventus'tan ayrılan Cuadrado'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Kolombiyalı oyuncunun da bu teklifi kabul edeceği vurgulandı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar da kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını belirtti. Geçen sezon Juventus'ta 47 maça çıkan Juan Cuadrado, 2 gol, 4 asistle sezonu tamamladı.
Fenerbahçe, Juan Cuadrado transferinde mutlu sona çok yakın... Günlerdir 35 yaşındaki oyuncuyla görüşme halinde olan sarılacivertliler, dün resmi teklifini sundu. Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli sağ beke yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik mukavele önerildi. Juventus'tan ayrılan Cuadrado'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Kolombiyalı oyuncunun da bu teklifi kabul edeceği vurgulandı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar da kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını belirtti. Geçen sezon Juventus'ta 47 maça çıkan Juan Cuadrado, 2 gol, 4 asistle sezonu tamamladı.