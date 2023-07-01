Haberler Fenerbahçe Cuadrado'ya 4 milyon euro

Cuadrado'ya 4 milyon euro

Fenerbahçe, Juan Cuadrado transferinde mutlu sona çok yakın... Günlerdir 35 yaşındaki oyuncuyla görüşme halinde olan sarılacivertliler, dün resmi teklifini sundu. Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli sağ beke yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik mukavele önerildi. Juventus'tan ayrılan Cuadrado'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Kolombiyalı oyuncunun da bu teklifi kabul edeceği vurgulandı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar da kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını belirtti. Geçen sezon Juventus'ta 47 maça çıkan Juan Cuadrado, 2 gol, 4 asistle sezonu tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Cuadrado'ya 4 milyon euro
Fenerbahçe, Juan Cuadrado transferinde mutlu sona çok yakın... Günlerdir 35 yaşındaki oyuncuyla görüşme halinde olan sarılacivertliler, dün resmi teklifini sundu. Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli sağ beke yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik mukavele önerildi. Juventus'tan ayrılan Cuadrado'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Kolombiyalı oyuncunun da bu teklifi kabul edeceği vurgulandı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar da kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını belirtti. Geçen sezon Juventus'ta 47 maça çıkan Juan Cuadrado, 2 gol, 4 asistle sezonu tamamladı.
DİĞER
‘Üvey Anne’nin Faruk’u Kutsi’den bomba açıklamalar! ‘Erkekler kadınlara göre daha zayıf yetişiyor”
Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"
Erden Timur Paredes için devrede! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" 07:10
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:31
G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti 23:31
Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! 23:31
Daha Eski
F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! 23:31
F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim 23:31
F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu 23:31
Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! 23:31
Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! 23:31
Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 23:31