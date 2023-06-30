TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız isimleri listesine aldı.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından operasyona hız verildi.
Deneyimli çalıştırıcı ile koordineli bir çalışma yürüten Kanarya'da net bir stoper takviyesi yapılmak isteniyor.
Bu hedef doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, rotayı İtalya'ya çevirdi.
ATALANTA TALİP OLDU!
İsimi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Udineseli stoper Rodrigo Becao'ya Atalanta da talip oldu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi.
Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.
Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu belirtildi.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Brezilyalı savunmacının kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği öne sürüldü.
Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor.
Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.