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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de savunma hattına takviye yapmak için düğmeye basıldı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, önceliği Udinese forması giyen Becao'ya verdi. Brezilyalı yıldız için resmi teklifini yapan Kanarya'ya transferde kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 17:22
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız isimleri listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından operasyona hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Deneyimli çalıştırıcı ile koordineli bir çalışma yürüten Kanarya'da net bir stoper takviyesi yapılmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Bu hedef doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

BECAO'YA TEKLİF YAPILDI!
Udinese'de forma giyen Becao'yu kadrosuna katmayı amaçlayan yönetim, resmi teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

ATALANTA TALİP OLDU!
İsimi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Udineseli stoper Rodrigo Becao'ya Atalanta da talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Brezilyalı savunmacının kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu

Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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