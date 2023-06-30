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Fenerbahçe'ye Cuadrado müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Juan Cuadrado'ya resmi siteden yapılan paylaşımla veda edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 16:25
Fenerbahçe'ye Cuadrado müjdesi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı. İtalyan devi, sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmadığı deneyimli oyuncuya veda etti.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Sekiz özel ve unutulmaz sezonu birlikte geçirdik. Yıllar geçmesine karşın hep ilk 11 oyuncusu oldu. Bazen sezonu alt üst eden maçlar çıkardı, 31 Ekim 2015'teki Derby della Mole'deki golünü hatırlamamak imkansız. Unutulmaz birçok an yaşadı ve her Juventus taraftarının Cuadrado ile ilgili en az 1 tane unutulmaz anısı vardır." denildi.

35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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