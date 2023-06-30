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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'ya Perisic müjdesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da Edin Dzeko'nun ardından bir başka yıldız futbolcu Ivan Perisic'in transferinin de tamamlanması için yönetim kolları sıvadı. Son olarak ise Hırvat futbolcudan Kanarya'ya sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:34
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Sarı-lacivertli ekip teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ı getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Kartal, sarı-lacivertli ekip ile 3. dönemine başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Kanarya, İsmail Kartal'ın göreve başlaması ile rotasını tekrar transfere çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Yönetimin ilk hamlesi Ryan Kent oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

İngiliz oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

26 yaşındaki futbolcu son olarak Rangers forması giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Kurmayların ikinci takviyesi ise Edin Dzeko oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Boşnak yıldız Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Dünyaca ünlü golcü oyuncu, sarı-lacivertli ekipten yıllık 4.2 milyon euro garanti ücret alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Kurmayların sıradaki hamlesi ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Sarı-lacivertliler uzun zamandır Ivan Perisic ile ilgileniyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Tottenham'da beklenen performansı gösteremeyen yıldız isim için müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

İngiliz devi, Antonio Conte'nin ardından teknik direktörlük koltuğuna Ange Postecoglou'nu getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre Avustralyalı çalıştırıcı, Hırvat futbolcu Perisic'i takımda düşünmediğini yönetime iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

34 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Oyuncu daha önce İtalya devi Inter'e önerilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'da Perisic müjdesi

Ayrıca Perisic, Edin Dzeko ile Inter'de beraber forma giydi.

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