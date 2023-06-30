FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Kanarya'ya Perisic müjdesi

Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ı getirdi.
Kartal, sarı-lacivertli ekip ile 3. dönemine başladı.
Kanarya, İsmail Kartal'ın göreve başlaması ile rotasını tekrar transfere çevirdi.
Yönetimin ilk hamlesi Ryan Kent oldu.
İngiliz oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapıldı.
26 yaşındaki futbolcu son olarak Rangers forması giymişti.
Kurmayların ikinci takviyesi ise Edin Dzeko oldu.
Boşnak yıldız Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Dünyaca ünlü golcü oyuncu, sarı-lacivertli ekipten yıllık 4.2 milyon euro garanti ücret alacak.
Kurmayların sıradaki hamlesi ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler uzun zamandır Ivan Perisic ile ilgileniyordu.
Tottenham'da beklenen performansı gösteremeyen yıldız isim için müjdeli haber geldi.
İngiliz devi, Antonio Conte'nin ardından teknik direktörlük koltuğuna Ange Postecoglou'nu getirdi.
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre Avustralyalı çalıştırıcı, Hırvat futbolcu Perisic'i takımda düşünmediğini yönetime iletti.
34 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.
Oyuncu daha önce İtalya devi Inter'e önerilmişti.
Ayrıca Perisic, Edin Dzeko ile Inter'de beraber forma giydi.
Perisic bu sezon İngiltere Premier Lig'de 34 maçta forma giydi.
Hırvat yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 8 asist kaydetti.
Perisic'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.