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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılacak hamleler büyük merak konusuyken Fenerbahçe takımdan ayrılması gündemde olan Altay Bayındır'ın yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Kanarya'da takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından yapılacak transfer hamleleri ise büyük merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve gelmeden önce Ryan Kent ve Edin Dzeko transferleri duyurulmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Sarı lacivertlilerde teknik adamın da belli olmasının ardından transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerden birisinin de kale olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Geçen sezon istenilen performansı gösteremeyen ve sakatlık sorunları yaşayan Altay Bayındır takımda gözden düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Altay Bayındır'a uygun bir teklif gelmesi halinde file bekçisiyle yolların ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Altay'ın yerine ise kaleci arayışları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Bu anlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Dominik Livakovic, Mattia Perin ve Juan Musso gibi isimlere yönelen ancak hepsinden de olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler, Athletico Paranaense'nin 24 yaşındaki file bekçisi Bento için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ancak Brezilya ekibi Pananaense'nin 12 milyon eurodan kapıyı açtığını duyurdu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Haberde; Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapmasının beklendiği de vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

24 yaşındaki Brezilyalı kaleci Bento, altyapısında yetiştiği Athletico Paranaense dışında hiçbir takımda forma giymedi.

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