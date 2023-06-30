FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da kaleye sürpriz isim! Altay Bayındır'ın yerine gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusuydu.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusuydu.
Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal getirildi.
Böylece sarı lacivertlilerde 3. kez İsmail Kartal dönemi başlamış oldu.
Kanarya'da takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından yapılacak transfer hamleleri ise büyük merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve gelmeden önce Ryan Kent ve Edin Dzeko transferleri duyurulmuştu.
Sarı lacivertlilerde teknik adamın da belli olmasının ardından transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerden birisinin de kale olduğu biliniyor.
Geçen sezon istenilen performansı gösteremeyen ve sakatlık sorunları yaşayan Altay Bayındır takımda gözden düştü.
Altay Bayındır'a uygun bir teklif gelmesi halinde file bekçisiyle yolların ayrılması bekleniyor.
Altay'ın yerine ise kaleci arayışları devam ediyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Dominik Livakovic, Mattia Perin ve Juan Musso gibi isimlere yönelen ancak hepsinden de olumsuz yanıt alan sarı lacivertliler, Athletico Paranaense'nin 24 yaşındaki file bekçisi Bento için harekete geçti.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ancak Brezilya ekibi Pananaense'nin 12 milyon eurodan kapıyı açtığını duyurdu
Haberde; Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapmasının beklendiği de vurgulandı.
24 yaşındaki Brezilyalı kaleci Bento, altyapısında yetiştiği Athletico Paranaense dışında hiçbir takımda forma giymedi.