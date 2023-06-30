FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ile İsmail Kartal arasında çarpıcı diyalog!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yaşanan teknik direktör belirsizliği son buldu.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yaşanan teknik direktör belirsizliği son buldu.
Sarı-lacivertliler, daha önce iki farklı dönemde takımı çalıştıran İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.
ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A ZİYARET
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü." ifadeleri yer aldı.
İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör İsmail Kartal'ın, başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı görüşmede çarpıcı diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Kartal, yönetime bir transfer listesi verdi.
Ali Koç da "Sana güvenimiz tam. İstediğin oyuncuları almak için tüm imkanları zorlayacağız" dedi.
Bunun üzerine İsmail Kartal "Ben de bu takımı şampiyon yapacağım. Buna inanıyorum. Çok çalışıp şampiyonluk hasretine son vereceğiz" ifadesini kullandı. Kartal'ın iddialı sözleri Koç'un yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe'de üçüncü dönemine başlayan hoca daha sonra soluğu Samandıra'da alarak yardımcılarıyla birlikte çalışmalara başladı.