TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Takımı Kartal'a emanet eden Fenerbahçe yönetimi transferde düğmeye bastı.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Takımı Kartal'a emanet eden Fenerbahçe yönetimi transferde düğmeye bastı.
Tecrübeli hocanın raporuna göre transfer planlamasını yapan yönetim kanat transferi için yeniden gözünü Juan Cuadrado'ya çevirdi.
Kanatta hücumda ve savunmada görev yapabilen 35 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için İsmail Kartal olumlu görüş bildirdi.
Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertliler Kolombiyalı oyuncuya teklifini sundu.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklifinda bulundu.
YILLIK 4 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya sezon başına 4 milyon değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ettiğini duyurdu.
Ayrıca oyuncu için Ronaldo'nun takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr kulübünün de ilgisinden bahsedildi.
Oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklife henüz yanıt vermediği ilerleyen günlerde kararını açıklayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldız oyuncuyu transfer etmesi durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Juan Cuadrado'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
Önemli takımlarda görev alan yıldız oyuncu, Kolombiya Milli Takım formasıyla 108 maçta görev aldı.
JUAN CUADRADO KİMDİR?
Juan Cuadrado, 26 Mayıs 1988'de dünyaya geldi.
Futbola Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Cuadrado, Udinese, Lecce, Fiorentina ve Chelsea'de forma giydi.
Tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 314 maça çıkıp, 26 gol, 65 asist yaptı.
35 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 47 maçta görev aldı.
Cuadrado, İtalya'da 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.