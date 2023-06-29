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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Tecrübeli hocanın takıma gelmesiyle birlikte transfer harekatına başlayan Kanarya'da gözler transfer çevrildi. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, Juan Cuadrado'ya çılgın teklif yaptı. İşte detaylar... | FB TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 21:02
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Tecrübeli hocanın raporuna göre transfer planlamasını yapan yönetim kanat transferi için yeniden gözünü Juan Cuadrado'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Kanatta hücumda ve savunmada görev yapabilen 35 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için İsmail Kartal olumlu görüş bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertliler Kolombiyalı oyuncuya teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklifinda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

YILLIK 4 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya sezon başına 4 milyon değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Ayrıca oyuncu için Ronaldo'nun takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr kulübünün de ilgisinden bahsedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklife henüz yanıt vermediği ilerleyen günlerde kararını açıklayacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldız oyuncuyu transfer etmesi durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Cuadrado çılgınlığı! İşte teklif edilen rakam

Juan Cuadrado'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

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