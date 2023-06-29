Siz açılışa gelmeyin

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Pazar günü ise Rusya'ya gidilecek. Ancak yönetim, Türkiye Kupası finalinde oynamayı düğünleri olduğu için reddeden King ile Crespo'ya "siz gelmeyin" dedi. Gelen bilgilere göre iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde talimat verildi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Pazar günü ise Rusya'ya gidilecek. Ancak yönetim, Türkiye Kupası finalinde oynamayı düğünleri olduğu için reddeden King ile Crespo'ya "siz gelmeyin" dedi. Gelen bilgilere göre iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde talimat verildi.