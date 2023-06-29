Samatta elde kaldı

Belçika basını, Genk'in Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Genk'in oyuncunun performansından memnun kalmadığı vurgulanan haberde; kulübün yeni bir golcü aradığının da altı çizildi. Samatta ise; pazartesi günü başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Belçikabasını, Genk'in Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Genk'in oyuncunun performansından memnun kalmadığı vurgulanan haberde; kulübün yeni bir golcü aradığının da altı çizildi. Samatta ise; pazartesi günü başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.