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Samatta elde kaldı

Belçika basını, Genk'in Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Genk'in oyuncunun performansından memnun kalmadığı vurgulanan haberde; kulübün yeni bir golcü aradığının da altı çizildi. Samatta ise; pazartesi günü başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Samatta elde kaldı
Belçika basını, Genk'in Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Genk'in oyuncunun performansından memnun kalmadığı vurgulanan haberde; kulübün yeni bir golcü aradığının da altı çizildi. Samatta ise; pazartesi günü başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
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