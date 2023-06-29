Mert’e 2 milyon euro

Fenerbahçe, milli oyuncu Mert Müldür için harekete geçti. Genç sağ bek ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Sassuolo'ya ise ilk etapta 2 milyon Euro bonservis önerdi. Mert, sakatlığı nedeniyle geçen sezon İtalyan ekibinde sadece 3 maçta forma giyebilmişti.
Fenerbahçe, milli oyuncu Mert Müldür için harekete geçti. Genç sağ bek ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Sassuolo'ya ise ilk etapta 2 milyon Euro bonservis önerdi. Mert, sakatlığı nedeniyle geçen sezon İtalyan ekibinde sadece 3 maçta forma giyebilmişti.