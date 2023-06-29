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Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MAÇI - Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Rusya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Zenit, Kızılyıldız, Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:20
Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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