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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta'dan çarpıcı paylaşım: Benden nefret ediyorlar ama...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçen sezon Genk'te kiralık geçiren oyuncusu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor. Tanzanyalı golcü, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta'dan çarpıcı paylaşım: Benden nefret ediyorlar ama...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Belçika'nın Genk ekibine kiraladığı Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor.

Sarı-lacivertli kulübe geri dönmek için yola çıkan Samatta, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Tanzanyalı golcünün paylaştığı şarkı sözlerinde "Estağfurullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadeleri yer aldı.

Mbwana Samatta, 2022-2023 sezonunda Genk formasıyla 36 maça çıkıp, 6 gol 1 asist kaydetti.

30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 33 maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

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