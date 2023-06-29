Haberler Fenerbahçe Dünya devi Arda Güler transferi için Türkiye'ye geldi!

Dünya devi Arda Güler transferi için Türkiye'ye geldi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Arda Güler'in transferi iyice ciddileşiyor. 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli olan genç yıldızın takımdan ayrılması gündeme geldi. Bir süredir Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen dünya devi, transferi bitirmek için İstanbul'a geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 22:33
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan genç yıldız için somut adımlar adılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezona performansıyla damga vuran 18 yaşındaki oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler için transfer savaşı hız kazanmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız oyuncu için kıran kırana bir yarış var.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler'e Milan, Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Ajax, PSG, Dortmund gibi devlerin ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Birçok teklif alan genç oyuncunun vereceği karar transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Arda Güler'i 1 sene daha takımda tutmak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, yaptığı 2 görüşmeden net bir sonuç alamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

BARCELONA ARDA GÜLER İÇİN İSTANBUL'DA!
Son durumu merak edilen yıldız futbolcu için İspanyol devi Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Arda Güler'i bir süredir yakından takip eden İspanyol devi Barcelona, transfer için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, transfer görüşmelerini yürüten isim olarak Türkiye'de görüşmeler yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Transferde oldukça ciddi olan İspanyol devi, temaslardan olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan başarılı futbolcu, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya devi Arda Güler transferi için İstanbul'a geldi!

Forma şansı bulduğu maçları oldukça iyi değerlendiren Arda Güler, performansıyla göz doldurdu.

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