Dünya devi Arda Güler transferi için Türkiye'ye geldi!

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan genç yıldız için somut adımlar adılıyor.
Geçtiğimiz sezona performansıyla damga vuran 18 yaşındaki oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda.
Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler için transfer savaşı hız kazanmış durumda.
17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız oyuncu için kıran kırana bir yarış var.
Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler'e Milan, Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Ajax, PSG, Dortmund gibi devlerin ilgisi bulunuyor.
Birçok teklif alan genç oyuncunun vereceği karar transferde belirleyici olacak.
Arda Güler'i 1 sene daha takımda tutmak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, yaptığı 2 görüşmeden net bir sonuç alamadı.
BARCELONA ARDA GÜLER İÇİN İSTANBUL'DA!
Son durumu merak edilen yıldız futbolcu için İspanyol devi Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Arda Güler'i bir süredir yakından takip eden İspanyol devi Barcelona, transfer için İstanbul'a geldi.
Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, transfer görüşmelerini yürüten isim olarak Türkiye'de görüşmeler yapacak.
Transferde oldukça ciddi olan İspanyol devi, temaslardan olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan başarılı futbolcu, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Forma şansı bulduğu maçları oldukça iyi değerlendiren Arda Güler, performansıyla göz doldurdu.
A Milli Takım'da da 4 karşılaşmada sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, 1 gollük katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.