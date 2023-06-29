Cuadrado son düzlükte

Osayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe, Juventus'a veda eden Cuadrado'yu gündemine almıştı. Dün Kolombiya basınına yansıyan haberlerde; Fenerbahçe'nin oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı. Haberde; sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Osayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe, Juventus'a veda eden Cuadrado'yu gündemine almıştı. Dün Kolombiya basınına yansıyan haberlerde; Fenerbahçe'nin oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı. Haberde; sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.